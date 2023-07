Saiba quando Barbie deve chegar ao streaming

Ansiosos para assistirem ao filme Barbie, alguns fãs não estão com aquele pique para encarar as filas e salas lotadas de cinemas. E é aí que entra o questionamento: quando o longa-metragem de Greta Gerwig chega ao streaming e em qual plataforma ele será liberado?

A Warner Bros. ainda não divulgou uma previsão de quando o longa chega aos streamings, mas é provável que a produção seja disponibilizada na HBO Max, que integra o grupo Warner. Discovery.

Considerando o padrão de outros lançamentos que foram disponibilizados no cinema para depois estrearem no streaming, é de se pensar que Barbie deve demorar de 45 a 60 dias para entrarem no catálogo da plataforma. O filme chegou às telonas nessa quinta-feira (20/7).

Sendo assim, o filme deve chegar ao streaming próximo de 20 de setembro. Vale lembrar, no entanto, que Barbie — segunda maior estreia dos cinemas do Brasil — pode ter o seu tempo de exibição nas telonas estendido por conta do sucesso do longa-metragem.