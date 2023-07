Saiba quanto custa a mansão milionária da influenciadora Juliana Vellegas

A influenciadora Juliana Vellegas fez um anúncio surpreendente nesta terça-feira, revelando que sua luxuosa mansão está agora disponível para venda. A decisão foi compartilhada com seus seguidores nas redes sociais.

Em uma mensagem emocionante, Juliana expressou seu carinho pela propriedade e sua esperança de que os futuros proprietários encontrem tanta alegria e felicidade nela quanto sua família encontrou.

Ela enfatizou a atenção meticulosa aos detalhes e o design de bom gosto que foram aplicados em todos os aspectos da casa. Para Juliana, esta mansão representa uma conquista pessoal significativa, uma materialização de muitas orações e desejos que ela havia confiado a Deus.

Logo após a notícia se espalhar, o anúncio oficial da casa foi publicado na conta do Instagram da corretora contratada. A mansão no estilo neoclássico está agora disponível para compra e apresenta uma variedade de recursos impressionantes.

Segundo a corretora de imóveis responsável pela venda do imóvel, as especificações da mansão são as seguintes:

– Área construída total: 317,00 metros quadrados;

– Área do terreno: 431,01 metros quadrados;

– Primeiro Pavimento: O primeiro pavimento inclui uma sala de estar com pé direito alto, uma cozinha gourmet, uma área gourmet adicional, uma sala de TV, uma área de serviço, uma lavanderia separada com despensa, um lavabo, um banheiro social e uma piscina com cascata. Além disso, a propriedade possui uma garagem coberta para dois carros e um sistema de irrigação automática.

– Segundo Pavimento: O segundo pavimento é composto por duas suítes com closets, sendo que uma delas possui uma sacada. A suíte master, completa com um closet espaçoso, também está localizada neste nível. Cada suíte no andar superior possui sua própria sacada. Vale ressaltar que a mansão é vendida mobiliada, com exceção de televisores, camas e itens pessoais.

O preço listado para a impressionante mansão é de R$ 2.700.000.

Potenciais compradores e admiradores de Juliana Vellegas agora podem explorar o anúncio em sua conta do Instagram, onde são fornecidos detalhes adicionais e informações de contato para interessados.