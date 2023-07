Criança morre em hospital e família denuncia demora no atendimento

Jadson Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu ao dar entrada no pronto-socorro de Rio Branco, após ter sofrido uma queda de bicicleta em uma ladeira e bater violentamente a cabeça contra um poste de energia elétrica no início da noite deste domingo (23), na rua 26 de Junho, na ladeira do Residencial Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a criança estava participando de um treino no Pó de Serra, com colegas de capoeira dele, quando saiu de bicicleta com uma amiga, também de 12 anos, na garupa, com destino a própria residência.

Ao descer a ladeira do Bom Sucesso, Jadson chegou a desviar de alguns buracos na rua, mas acabou perdendo o controle da bicicleta e colidindo violentamente a cabeça contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, a criança ficou com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave e desacordada. A amiga dele também ficou ferida sem muita gravidade, tendo escoriações e dores no pescoço.

Várias pessoas ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e mesmo relatando a gravidade do acidente, os atendentes desligavam as chamadas e o atendimento só foi realizado depois de cerca de 15 minutos. A situação foi tão angustiante que policiais militares que chegaram antes do Samu também tentaram ligaram para pedir socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico (07), para prestar os primeiros atendimentos à criança. Os socorristas solicitaram apoio da Unidade Avançada e, depois de estabilizado, Jadson foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo, porém, morreu minutos depois de dar entrada da emergência pediatra. A amiga da vítima também foi encaminhada ao PS sentindo dores no pescoço e foi liberada ainda na noite deste sábado.

Policiais militares do 1° Batalhão confeccionaram um Boletim de Ocorrência informativo sobre o acidente.