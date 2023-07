Sandra Annenberg retorna aos palcos em espetáculo no Theatro Municipal

No palco do Theatro Municipal, Sandra Annenberg, 55, será a narradora do espetáculo infantil Pedro e o Lobo, dirigido pela atriz e diretora Muriel Matalon. “É algo atemporal, uma daquelas peças que você cresce ouvindo e seus pais te levam para ver pelo menos uma vez”, descreve a jornalista.

“Serão só três dias, de 28 a 30 de julho, mas mais que suficientes, pois reestrear no Municipal deixa qualquer um de perna bamba.”

Apresentadora do programa Globo Repórter, Sandra chegou a trilhar a carreira de atriz antes de assumir a bancada de jornais da Rede Globo, onde trabalha há 32 anos.

“Minha mãe era produtora e cresci no teatro. Cheguei a fazer muitas minisséries e seriados, como Tarcísio & Glória (de 1988) e Superbronco, com Ronald Golias”, relembra.

“Nem eu sei direito como fiz a transição para o jornalismo, mas um dia fui chamada para ser a moça do tempo. Passei no teste e fazia a previsão local. Depois no Jornal Nacional.”

O projeto ao lado da amiga Muriel, segundo ela, faz parte do desejo de se reconectar com esse passado artístico. “A pandemia me deu um senso de urgência em viver porque tudo passa muito rápido”, reflete. “Foi isso que me fez voltar ao teatro, à atuação, pois é um lugar que eu gostava e em algum momento ficou para trás. Vi que ainda tenho vida suficiente para experimentar isso de novo.”