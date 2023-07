Saneacre realiza intervenções e melhorias em sistemas de abastecimento de água no interior do Acre

Seguindo as diretrizes da gestão governamental Gladson Cameli, o presidente do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), José Bestene, e equipe técnica executaram um planejamento de manutenção operacional em sistemas de abastecimento de água tratada. Os municípios atendidos foram Tarauacá, Feijó, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

A cidade de Tarauacá, recebeu na última terça-feira, 11, uma nova bomba de captação com o objetivo de aumentar a capacidade e consequentemente diminuir a intermitência no tratamento de água, para que assim os usuários não fiquem desabastecidos neste período de estiagem e intenso calor.

Em Feijó, o Saneacre realizou manutenção na adutora principal que leva água para a estação de tratamento. A força-tarefa durou pouco mais de 10h, contando com a troca de parte da tubulação e a contenção de vazamentos. Com isso, a população de Feijó poderá ter maior segurança e confiança no abastecimento local.

No Vale do Juruá, as equipes concentraram esforços na manutenção elétrica, realizando adequações e melhorias nos sistemas elétricos das unidades de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, além da instalação do sistema soft-starter, um equipamento de partida suave que ajuda a preservar a vida útil dos motores e faz parte de um planejamento de eficiência energética que está sendo executado pela autarquia. Em Porto Walter a equipe de manutenção realizou o levantamento técnico de todas as áreas do sistema elétrico da unidade para futuras intervenções.

Alan Ferraz, diretor operacional do Saneacre, enfatizou que essas medidas fazem parte de um planejamento operacional de melhorias precisas a serem executadas este ano. “Além das medidas paliativas, realizamos o levantamento das condições e demais intervenções que devemos realizar nessas unidades, mas temos melhorias a serem aplicadas em todos os municípios”, ressaltou.