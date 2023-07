Santa Cruz conquista títulos do Sub-15 e 17 na Copa Genus

O Santa Cruz conquistou neste domingo, 16, em Porto Velho, Rondônia, os títulos das categorias Sub-15 e 17 na 20ª edição da Copa Genus.

No Sub-15, o time acreano bateu o Genus por 1 a 0 com gol do meia Campinas cobrando falta.

Na final do Sub-17, o Santa Cruz venceu o São Francisco, de Guaporé, por 2 a 0 com gols de Souza e Arão.

“As conquistas são importantes. Nosso objetivo com essas competições é colocar os atletas em campo e testar a qualidade do nosso trabalho”, disse o técnico Léo Raches.

Estaduais é a meta

Os elencos voltam aos treinamentos na terça, 18, e a meta agora são os estaduais das categorias.

“Os estaduais são as competições mais importantes da temporada. O trabalho continua”, comentou o treinador.

Olheiro do Flamengo

A Copa Genus teve a observação de um captador do Flamengo. O profissional elogiou o futebol apresentado pelo Santa Cruz na competição.