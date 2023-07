Santa Cruz terá núcleo de saúde e performance na próxima temporada

A diretoria do Santa Cruz deve entregar a primeira parte do Centro de Treinamento do Cupuaçu no mês de agosto, mas os investimentos no novo clube do futebol acreano vão além. O Santa Cruz terá um Núcleo de Saúde e Performance, algo inédito no futebol acreano, sob o comando do fisioterapeuta Leandro Brasil.

“Os grandes clubes do futebol brasileiro trabalham com esses núcleos na prevenção de lesões e também na recuperação dos atletas. Teremos uma equipe com vários profissionais como nutricionista e psicólogo. Estamos fechando a montagem da nossa equipe”, comentou Leandro Brasil.

Experiência no Nacional

O médico Marconde Oliveira, especialista em ortopedia e traumatologia, será um dos componentes da equipe e tem a experiência da implantação desse núcleo no Nacional, de São Paulo.

“Realizamos esse trabalho no Nacional e os resultados foram excelentes. O acompanhamento diário dos atletas faz muita diferença no resultado final”, afirmou Marconde Oliveira.

Reunião com a comissão

Leandro Brasil esteve reunido com o técnico Léo Raches e o professor Arnaldo Moreira, responsável pela parte física, para começar a alinhar a maneira de trabalho. “Ter as informações precisas da comissão técnica é fundamental. Estamos realizando todo o planejamento e esses detalhes são importantes”, explicou o fisioterapeuta.