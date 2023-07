Santa Cruz vai disputar 20ª Copa Genus nas categorias Sub-15 e 17

As equipes do Santa Cruz nas categorias Sub-15 e 17 estarão na disputa da 20ª Copa Genus.

A competição vai ser realizada entre os dias 14 e 16 deste mês em Porto Velho, Rondônia.

“Essa competição não estava na nossa programação. A vaga no torneio era do Recriança, mas eles não irão e resolvemos aceitar esse desafio”, explicou o técnico do Santa Cruz, Léo Raches.

Competição difícil

De acordo com Léo Raches, a Copa Genus é um dos torneios mais importantes promovidos em Rondônia e terá equipes de todo o estado.

“Teremos mais uma competição difícil. Esses torneios são importantes para intensificar as preparações para os estaduais das categorias”, afirmou o treinador.