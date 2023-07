São Francisco é derrotado pelo Águia e fica mais distante da classificação

Mesmo atuando no Florestão, na tarde deste domingo, 2, o São Francisco não resistiu a melhor qualidade técnica do Águia, do Pará, e foi derrotado por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série D. Luan Santos marcou o gol da equipe de Marabá aos 20 minutos do primeiro tempo.

Distante da classificação

Com 9 pontos na tabela, o São Francisco precisa vencer seus últimos três jogos e esperar combinações de resultados para poder chegar à segunda fase.

“Criamos para conquistar um resultado melhor. Essa derrota deixa o São Francisco em uma situação bem difícil”, comentou o técnico Everton Lima.

Águia encaminha classificação

A vitória fora de casa deixou o Águia muito próximo da classificação, a equipe chegou aos 19 pontos e abriu 5 para o 5º colocado faltando três rodadas para o fim da primeira fase.

“Fizemos uma partida organizada e o mais importante foi a vitória. Agora é seguir com o trabalho para outra partida difícil contra o Humaitá”, afirmou o treinador Mathaus Sodré.

Classificação

1º Nacional/AM 23 Pts

2º Tuna Luso/PA 22 Pts

3º Águia/PA 19 Pts

4º Humaitá/AC 14 Pts

5º Princesa do Solimões/AM 14 Pts

6º São Raimundo/RR 12 Pts

7º São Francisco/AC 9 Pts

8º Trem/AP 8 Pts