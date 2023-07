São Francisco fecha participação no Brasileiro contra o São Raimundo

O São Francisco fecha neste sábado, neste sábado, 22, a partir das 15 horas (hora Acre), no Canarinho, em Boa Vista, Roraima, a sua péssima participação no Campeonato Brasileiro da Série D.

Os Católicos ocupam a 7ª colocação no grupo 1 com 9 pontos e em nenhum momento da primeira fase estiveram na zona de classificação.

Evitar goleada

O técnico Everton Lima não admitiu abertamente, mas um dos objetivos no duelo fora de casa é tentar evitar uma goleada como ocorreu na Copa Verde.

São Francisco disputou 4 competições na temporada e em nenhuma conseguiu realizar uma boa campanha.

São Raimundo precisa golear

O São Raimundo, um dos favoritos do grupo no início do torneio, precisa torcer pelas derrotas do Humaitá e do Princesa do Solimões e ainda golear o São Francisco para ter a possibilidade de classificação.

Trio de arbitragem

Andreza Helena de Siqueira, de Minas Gerais, apita a partida em Boa Vista. Os auxiliares serão Alex Sandro Quadros e Eliane Nogueira, ambos de Roraima.