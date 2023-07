São Francisco joga contra Tuna Luso e tenta se manter “vivo” na série D

O São Francisco joga contra a Tuna Luso neste domingo (9), a partir das 13 horas (horário do Acre), no estádio Francisco Vasques, em Belém, no Pará, em um duelo válido primeira fase do campeonato brasileiro da série D. Os Católicos somam 9 pontos e precisam vencer para manter as possibilidades de classificação.

Semana de poucos treinos

Com elenco reduzido e muitos problemas, o elenco do São Francisco treinou pouco durante a semana para a partida. “Essa é uma partida que precisa ter superação. Vamos enfrentar um grande time, mas é necessário ganhar”, disse o técnico Everton Lima.

Entra classificada

A Tuna Luso soma 22 pontos e tem uma vaga garantida na próxima fase. Contudo, a equipe quer somar mais pontos para melhorar a campanha terá a vantagem de decidir em casa nos confrontos eliminatórios.

No apito

Dagoberto Silva, de Tocantins, comanda Tuna Luso e São Francisco. Acacio Meneses e Jhonathan Leone, ambos do Pará, são os auxiliares.