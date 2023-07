São Francisco leva 7 na despedida do brasileiro da série D

O São Raimundo goleou o São Francisco por 7 a 0 na tarde deste sábado, 22, no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, na despedida do time acreano do Campeonato Brasileiro da Série D. Tavinho, Panda, Carlinhos Souza, Paulo Menezes, Matheus Thomaz, Rian e Jerinha anotaram os gols do Mundão.

Péssima campanha

A goleada em Boa Vista foi a “coroação” da péssima campanha do São Francisco em toda temporada. Os Católicos pela primeira vez tiveram a oportunidade de ter um calendário cheio, mas não souberam valorizar e aproveitar.

Não adiantou

O São Raimundo goleou, mas não conseguiu uma vaga na segunda fase do torneio nacional. O Princesa do Solimões empatou com o Águia por 0 a 0 em Manacapuru, no interior do Amazonas e ficou com a 4ª vaga do grupo 1.