São Francisco recebe Águia pela série D no Florestão neste domingo

O São Francisco enfrenta o Águia, do Pará, neste domingo (2) a partir das 16 horas, no Florestão, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, e somente uma vitória mantém as pequenas possibilidades de classificação do time acreano.

Sem muitas opções

Sem muitas opções no elenco, o técnico Everton Lima confirmou a entrada de Erick na vaga de Daniego, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Vamos mudar a característica da equipe com a entrada do Erick. É um jogo que precisamos ganhar e por isso é fundamental a doação de todos”, avaliou Everton Lima.

Águia quer recuperação

O Águia chega para o confronto contra o São Francisco em busca da recuperação no Brasileiro. A equipe foi derrotada pela Tuna Luso, em casa, no último fim de semana e um triunfo deixará a equipe mais próxima da classificação.

Trio de arbitragem

Marcel Phillipe, de Sergipe, apita São Francisco e Águia. Os auxiliares serão Iago Nascimento e Verônica Severino.