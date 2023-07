Sassaricano na Roça vence o 3° Festival de Quadrilhas Juninas de Xapuri

Além do troféu, a quadrilha Sassaricano na Roça ganhou R$ 4 mil de premiação. O segundo e terceiro lugar ficaram com as quadrilhas Pega Pega (R$ 2 mil) e Explode Coração (R$ 1.500), respectivamente.

O Arraial Cultural e o Festival de Quadrilhas Juninas da Prefeitura de Xapuri transpirou talento e cultura, ocorrendo nos dias 22 e 23 (sábado e domingo) no Ginásio de Esportes Álvaro da Silva Mota e reuniu oito quadrilhas juninas, sendo a Manguaça, Farofa do Capeta, Pega Pega, Forrozeira, Explode Coração, Assanhados da Roça, Sassaricano na Roça e Explosão Pacatuba.

O evento idealizado e organizado pela Prefeitura Municipal de Xapuri reuniu mais de 2 mil pessoas em ambos os dias, sendo um sucesso de público, qualidade e diversidade.

Além das juninas, o festival contou ainda com a apresentação do Grupo de Dança da professora Deyse; Forró tradicional e desfile civil e caipira do Grupo Divas e Divos de Xapuri, danças, e outras atrações culturais. Teve ainda “Pau de sebo”, comercialização de comidas típicas nas barracas da economia solidária, fogueira, painéis decorativos para fotos e muito mais.