Sebrae inaugura espaço na Expoacre 2023 com novidades na área cultural; FOTOS

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) inaugurou o espaço na maior feira de negócios do Acre, a Expoacre 2023. Com novidades, o estande trouxe empreendedores dos segmentos da cultura, tatuagem, graffiti, além de startups e franquias.

O espaço estará aberto para visitação durante as 9 noites de feira, desde este sábado (29) até 6 de agosto. Ao ContilNet, o superintendente do Sebrae do Acre, Marcos Lameira, a expectativa é a melhor possível. “O Sebrae esse ano traz novidades na área de empreendedorismo e na área de oportunidade de negócio para empreendedores, tanto aqueles que estão ainda migrando na área quanto aqueles que já estão. O nosso foco é exatamente isso, possibilitar a oportunidade de negócios”, explica Lameira.

Dentro do galpão do Sebrae, há representantes de franquias, startups e outros empreendedores. “A gente tem várias empresas da área de franquias, que estão vindo de fora. A gente tem também empresas locais, aproximadamente 12 empreendimentos que estão trazendo a oportunidade de negócios para as pessoas que querem aprender”, disse.

Além disso, o Sebrae Acre trouxe novamente a visitação através dos óculos de realidade virtual, mas desta vez, a visitação é no agronegócio, na inovação nas cadeias de café, farinha, açaí e castanha. “Nosso diferencial para esse ano é exatamente o fortalecimento das oportunidades de negócio”, finalizou.

Segundo Kleber Junior, diretor-técnico do Sebrae, o Sebrae traz mais uma vez o estande cheio de empresas e outras inovações. “A primeira parte, nós estamos chamando de parte cultural, onde nós temos grafiteiros, tatuadores e o pessoal que trabalha com a cultura musical. Estamos também com o espaço que a gente chama de inovação, onde nós estamos apresentando as startups”, explica.

Além disso, Kleber também falou sobre o espaço do agronegócio, com jogo interativo e óculos 3D, com um Xbox, que os frequentadores podem visualizar o processo de produção de diversas cadeias de produção.

“O Sebrae está sempre inovando nesse espaço. Estamos resgatando um projeto histórico, apoiamos a cultura, apoiamos a economia criativa, turismo e artesanato. Agora estamos resgatando tudo isso. Estamos trabalhando de forma estratégica e com parcerias”, finalizou.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: