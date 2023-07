Seca fica menos severa no Acre em maio, diz pesquisa nacional

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), divulgou nesta quinta-feira (6), os dados relacionados à seca severa no país.

De acordo com o Monitor de Secas, áreas com seca diminuíram em nove estados e aumentaram em sete. No Distrito Federal e em seis estados, o território com o fenômeno se manteve estável, enquanto o Ceará e o Paraná seguiram livres de seca em maio.

No Acre, na comparação entre abril e maio, a área total com seca caiu de 57% para 52% do estado. É a menor área com seca no Acre desde sua entrada no Mapa do Monitor em novembro de 2022.

O estado, ao lado de Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rondônia, fazem parte do grupo que obteve redução no índice.

Em outros três estados, a seca ficou mais intensa no período: Bahia, Minas Gerais e Pará. A seca ficou estável em termos de severidade em 14 unidades da Federação: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Duas unidades da Federação continuaram livres do fenômeno em abril: Ceará e Paraná.