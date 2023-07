Segundo envolvido no roubo de motocicleta da prefeitura de Rodrigues Alves é preso

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil de Rodrigues Alves realizou a prisão do segundo envolvido no roubo de uma motocicleta pertencente à Prefeitura do município. O cumprimento do Mandado de Prisão e Busca e Apreensão resultou na captura do segundo suspeito, que estava sendo investigado pelas autoridades.

Na véspera, a polícia já havia efetuado a prisão de outro homem suspeito de participação no furto da motocicleta. A ação demonstra o comprometimento e dedicação das forças de segurança em resolver o caso.

Segundo informações do Delegado Marcilio Laurentino, os dois indivíduos detidos fazem parte de uma organização criminosa que tem sido responsável por diversos roubos e furtos na região. Além disso, eles também são suspeitos de ameaçar os agentes de segurança que atuam na cidade.

“A polícia judiciária vem trabalhado de forma intensiva para coibir as atividades criminosas na localidade, mostrando sua determinação em garantir a segurança da população e a preservação do patrimônio público”, disse a autoridade policial.

Os suspeitos deverão responder por seus crimes perante a justiça, e as investigações continuam para identificar possíveis outros membros da organização criminosa e esclarecer outros delitos que possam estar relacionados aos envolvidos.