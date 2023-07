Seleção acreana joga Torneio Internacional em Porto Maldonado

A seleção acreana Infanto, no masculino, disputa neste fim de semana em Porto Maldonado, no Peru, um Torneio Internacional contra equipes peruanas e da Bolívia. A competição faz parte da preparação visando a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, programado para Saquarema, no Rio de Janeiro, em outubro.

“Estamos trabalhando desde o início do ano é chegou o momento de colocar essa equipe para jogar. Essas competições são fundamentais na nossa preparação”, explicou o técnico Alfredo Teles.

Aumentar os treinamentos

Segundo Alfredo Teles, o número de treinamentos deve ser ampliado na reta final de preparação.

“O trabalho vai ficar mais pesado em agosto e setembro. Quero chegar no Brasileiro com a equipe bem preparada”, disse o treinador.

Definir a lista

Quando a definição da lista final para o torneio nacional, Alfredo Teles disse ser ainda muito cedo.

“Temos mais de 90 dias de preparação. Precisamos tirar o máximo dos atletas e a definição deve ocorrer somente em setembro”, disse Alfredo.