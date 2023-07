Seleção masculina perde da Itália, mas segue em 3º na Liga das Nações

A Seleção Brasileira masculina de vôlei iniciou com derrota a terceira semana de disputas da fase classificatória da Liga das Nações. Jogando em Pasay, nas Filipinas, o time de Renan Dal Zotto foi superado pela Itália pelo placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/23, 20/25, 15/25 e 21/25, nesta terça-feira (4/7).

O tropeço não afastou a equipe das primeiras colocações da tabela. O Brasil continua em terceiro lugar, com 19 pontos, atrás do líder Japão (22) e dos Estados Unidos (21). Os brasileiros voltam à quadra, na mesma cidade, para enfrentar a Holanda à meia-noite de quinta-feira, pelo horário de Brasília.

“A gente queria demais essa vitória, mas acho que hoje a gente não conseguiu jogar do nível que vinha jogando, sem tirar o mérito da seleção italiana que, a partir da metade do segundo set, começou a impor um saque bastante pesado e errando pouco. Todos se dedicaram ao máximo, mas a gente não conseguiu colocar nosso melhor em quadra. Agora temos que pensar no próximo jogo, porque nesse campeonato não dá para ficar remoendo”, comentou o treinador brasileiro.

Ele escalou a equipe com Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão, Flavio e o líbero Thales. No decorrer da partida, deu chances a Judson, Otávio, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Adriano, Vaccari e Maique. O destaque da seleção foi o ponteiro Honorato, autor de 15 pontos.

Pela equipe italiana, o maior pontuador foi o oposto Romano, com 20 pontos. Michieletto, mesmo com menos pontos (17), foi o maestro do time europeu, sendo decisivo ao longo dos quatro sets da partida.