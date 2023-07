Sem chances de classificação, São Francisco enfrenta Princesa do Solimões pela série D

Sem chances de classificação, o São Francisco enfrenta o Princesa do Solimões, do Amazonas, neste domingo, 16, a partir das 16 horas, no Florestão, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O time amazonense ainda luta por uma vaga na segunda fase.

Time no ataque

O São Francisco vai ter um time ofensivo contra o Princesa. O técnico Everton Lima montou um quarteto com Giovane, Ciel, Radames e Daniego e a meta é conquistar mais um triunfo em casa.

Princesa quer seguir

Para seguir com boas chances de classificação, o Princesa do Solimões precisa ganhar no Florestão. O técnico Aderbal Lana manteve a parte tática e confia em uma boa apresentação.

Árbitro do Distrito Federal

Leandro Almeida Damas, do Distrito Federal, comanda São Francisco e Princesa do Solimões. Antônio Neilson e Veronica do Vale serão os auxiliares.