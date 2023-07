Sena Madureira bate Galvez e define os duelos das semifinais

O Sena Madureira é o último semifinalista do Campeonato Estadual Sub-20. Na tarde desta sexta, 14, a equipe do Vale do Iaco venceu por 3 a 0 com gols de Diogo Pereira, Lohan e Alifi e garantiu a classificação com a 3ª melhor campanha.

Jogo pesado

Sena Madureira e Galvez realizaram uma partida “pesada” com jogadas e alguns lances desleais. O Sena foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 e nos acréscimos da segunda etapa marcou duas vezes e garantiu uma grande vitória.

Galvez muito abaixo

O Galvez perdeu boas oportunidades de gols no 1º tempo, mas outra vez a equipe voltou um jogo abaixo da expectativa.

Semifinais definidas

As semifinais do Campeonato Estadual Sub-20 serão disputadas na próxima terça, 18, a partir das 14h45, no Florestão. Rio Branco e Galvez disputam a primeira vaga na final e na decisão do segundo finalista, o Andirá/Santa Cruz enfrenta o Sena Madureira.