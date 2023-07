Sena Madureira derrota Andirá/Santa Cruz e vai tentar título inédito

O Sena Madureira derrotou o Andirá/Santa Cruz por 3 a 2 nesta terça, 18, em uma das semifinais do Campeonato Estadual Sub-20 e irá tentar a conquista de um título inédito. Igor Bahia (2) e Alifi fizeram os gols do time do Vale do Iaco enquanto Willian e Luan marcaram para o Andirá/Santa Cruz.

Partida com tempos distintos

O Andirá/Santa Cruz iniciou a partida dominando o Sena Madureira e na principal oportunidade do começo do confronto, o atacante Willian perdeu uma penalidade.

O Andirá/Santa Cruz jogava melhor, mas após uma jogada pelo lado, o atacante Alifi cabeceou e o goleiro Carlos tomou um frango, 1 a 0 Sena. Ainda no primeiro tempo, Dantas fez bom lance e cruzou para Willian empatar.

Na segunda etapa, a maior experiência dos atletas do Sena Madureira pesou. Igor Bahia fez 2 a 1 depois do rebote do goleiro Carlos. Igor Bahia chapou uma bola na frente da área e aumentou para 3 a 1. Nos acréscimos, Luan ainda descontou.

Igor Bahia

O atacante Igor Bahia, estreante do Sena, saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo e foi fundamental para a classificação.

Fala, Doca!

“Conquistamos uma grande vitória, mas o nosso objetivo é ganhar o campeonato. Colocar o futebol de Sena Madureira na Copa São Paulo seria fantástico”, declarou o técnico do Sena, Doca Madureira.