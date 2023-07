Sena Madureira terá voltas e a presença da torcida na final

Depois de cumprirem suspensão na semifinal, o lateral esquerdo Lohan e o meia Jonathan têm voltas certas na final do Campeonato Estadual Sub-20. A disputa do título contra o Rio Branco será nesta sexta, 21, às 15h30, no Florestão, com entrada gratuita para os torcedores.

Treino leve

Com os atletas bem desgastados após a semifinal contra o Andirá/Santa Cruz, o técnico Doca Madureira resolveu preservar os atletas e será realizada somente uma caminhada no Parque do Tucumã na tarde desta quinta, 20.

Torcida vai invadir

A prefeitura de Sena Madureira quer a presença da torcida no Florestão e por isso colocará ônibus para o deslocamento do município.