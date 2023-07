Sena Madureira vence Rio Branco nos pênaltis e conquista título inédito

O Sena Madureira venceu o Rio Branco por 5 a 4, nas cobranças de penalidades, e conquistou o título inédito do Campeonato Estadual Sub-20. O time do Vale do Iaco vai representar o Acre nas Copas São Paulo e do Brasil na temporada de 2024.

Muita transpiração

Sena e Rio Branco fizeram um jogo com mais transpiração e entrega do que qualidade técnica. Na primeira etapa, Alifi perdeu uma boa oportunidade para o Sena. No segundo tempo, Jonathan cobrou uma falta e a bola bateu no travessão. Na última chance do jogo, Igor Bahia saiu na frente do gol, mas o goleiro Ricardo, do Rio Branco, realizou uma grande defesa.

Cobranças de penalidades

O zagueiro Negão perdeu a primeira cobrança do Rio Branco e o meia Peteca bateu a última penalidade para garantir a taça na vitória por 5 a 4.

Grande investimento

Sena Madureira fez um investimento na competição de nível profissional e também por isso ganhou o campeonato. Na caminhada, Artur Oliveira deixou o comando e Doca Madureira assumiu para conduzir até a conquista.

Alifi é o artilheiro

Alifi, do Sena Madureira, marcou 14 gols e terminou o Estadual como artilheiro. O atacante foi campeão profissional pelo Rio Branco e também levantou a taça no Sub-20.