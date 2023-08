Servidora pública morre após ser arremessada de moto durante acidente

A funcionária pública Maria Barreto de Oliveira, de 56 anos, morreu após uma colisão entre motocicletas na manhã desta segunda-feira (31), na Avenida Manoel Marinho Monte, no bairro Três Botequins, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Maria trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, quando parou e tentou acessar uma rua ao lado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mas acabou sendo surpreendida por outro motociclista que trafegava no sentido contrário, em uma motocicleta modelo Titan, também de cor vermelha, em alta velocidade.

O motociclista bateu na lateral da moto da funcionária pública que foi arremessada violentamente contra o asfalto. O homem sofreu apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos a Maria Barreto e ao motociclista, e ambos foram encaminhados ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Ao chegar na unidade hospitalar, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O motociclista recebeu atendimento e foi liberado.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito foram acionados e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão dos trabalhos periciais, as motocicletas foram entregues aos familiares das vítimas, que levaram os veículos, e a pista foi totalmente liberada para o tráfego.

