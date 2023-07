Sesacre recebe R$ 2 milhões em emendas de Alan Rick para reforma das UPA’s

O senador Alan Rick usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 3, para anunciar o pagamento de R$ 2.167.134,00 em emendas para a reforma das Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) de Rio Branco. As emendas foram destinadas quando Alan Rick ainda era deputado federal e depositadas na última sexta-feira, 30, no Fundo Estadual de Saúde, gerido pela Sesacre.

Rio Branco tem 3 UPA’S. Uma na Sobral, outra na Cidade do Povo e outra no Segundo Distrito. Todas estão contempladas pelo recurso.

Nos dois mandatos como deputado, Alan Rick destinou mais de R$ 140 milhões para a saúde. Recursos direcionados para o estado e os municípios realizarem os investimentos.

“Sabemos que a liberação das emendas destinadas segue um rito burocrático. Essa emenda, por exemplo, destinei em 2022, e fico feliz que agora está paga. As nossas UPA’S têm um papel fundamental na assistência a nossa população. E nesse mandato como senador já estou comprometido com a instalação dos prontos-socorros infantis. Serão R$ 9 milhões para o PS infantil do Hospital da Criança e o primeiro bloco do Hospital Pediátrico, com pronto atendimento, do Santa Juliana, que vai ampliar a assistência gratuita à nossa população pelo SUS.” – disse Alan Rick, ao comentar a liberação do recurso.