Sesacre recomenda que crianças com sintomas gripais não sejam levadas para escola

Com o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Acre, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgou um vídeo na última quinta-feira (29), com recomendações para os pais e responsáveis de crianças com sintomas de gripes ou resfriado.

No vídeo, a Sesacre recomenda que as crianças com sintomas como tosse, dor na garganta, febre e mal estar, fiquem em casa. “Em caso de gripe ou resfriado, repouso, hidratação e evitar sair de casa são cuidados essenciais para uma boa recuperação, além de zelar pela saúde das pessoas”, diz em uma parte do vídeo.

SRAG

Na última semana, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica chegou a 100% de ocupação no Hospital da Criança. Ao ContilNet, secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, falou sobre o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o Estado, com base nos dados levantados pela Sesacre e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Outra recomendação da Saúde estadual é manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada. Assista o vídeo: