Show de Evoney Fernandes movimenta 1ª noite da Expoacre; veja a galeria de fotos

Na noite de abertura da Expoacre, o cantor Evoney Fernandes agitou o público com um show eletrizante e repleto de animação. Com um repertório diversificado que mesclou sucessos do sertanejo e forró, a artista levou os presentes a dançarem e cantarem do início ao fim.

O evento, que aconteceu no palco principal da feira, reuniu milhares de espectadores, que não pouparam elogios à performance de Evoney. Com sua voz potente e carisma contagiante, o cantor conquistou a todos, que se renderam às suas canções e se entregaram à festa.

Além da excelente performance vocal, a produção do show também mereceu destaque. Efeitos de luz e projeções visuais complementaram a atmosfera energética do espetáculo, proporcionando uma experiência única aos presentes.

Abaixo, confira a galeria de fotos do show de Evoney Fernandes e fique por dentro de tudo o que aconteceu na primeira noite da Expoacre.