Show de Nattanzinho promete agitar 2ª noite da Expoacre; saiba o horário

Neste domingo, 30, a segunda noite da Expoacre promete ser agitada com a apresentação do fenômeno do funk,

Nattanzinho. O evento acontece no Parque de Exposições Wildy Viana e deverá atrair milhares de pessoas ansiosas para curtir os sucessos do cantor.

Conhecido por seus sucessos contagiantes e coreografias envolventes, o cantor é uma das grandes revelações do cenário musical atual.

Além do talento de Nattanzinho, a Expoacre oferece uma programação diversificada, com opções para todos os gostos. A feira agropecuária mais esperada da região traz shows de diversos estilos musicais, rodeios emocionantes e stands de exposição dos mais variados produtos.

A Expoacre é uma importante oportunidade para os produtores rurais atraírem novas oportunidades e trocarem eexperiências. Além disso, o evento movimenta a economia local, com o aumento do turismo e a geração de empregos temporários.