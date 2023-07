Sicredi Biomas realiza fórum sobre cenário econômico e oportunidades de investimento

A Sicredi Biomas realizou nesta terça-feira, em Rio Branco-AC, o Fórum de Investidores com objetivo de deixar os associados atualizados sobre o cenário econômico e político do Brasil, além de desmitificar formas de investimento. O evento reuniu mais de 300 pessoas.

Um destaque especial do evento foi a participação do renomado economista Luís Artur Nogueira como palestrante principal. Ele compartilhou sua expertise sobre o cenário político e econômico nacional e mundial, trazendo insights para os participantes do fórum com dicas sobre as melhores formas de investir. “É um cenário [econômico do Brasil] com muitos desafios, mas também de enormes oportunidades. Como o Brasil é o paraíso dos juros altos, a renda fixa é o carro chefe e quando a gente olha pro mercado, comparando as taxas e oportunidades, inegavelmente as cooperativas são as melhores para investir em renda fixa”, garante o economista.

O Fórum de Investidores no Acre do Sicredi foi uma oportunidade única para empresários locais se conectarem, trocarem ideias e explorarem possibilidades de investimentos na região. Além disso, o evento fortaleceu a presença da Sicredi Biomas como um parceiro confiável e comprometido com o desenvolvimento econômico local.

Para o diretor executivo da Sicredi Biomas, Ediano Neves, quando as pessoas entendem o cooperativismo elas realizam todas as suas transações numa instituição financeira cooperativa. “O Sicredi é uma instituição extremamente segura e com expertise de mais de 120 anos de história. Além disso temos as taxas e oportunidades mais justas do mercado com consultoria em investimento, sem falar que quem investe com o Sicredi recebe também a distribuição de resultados”, finaliza o Ediano Neves.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 34 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2022 de mais de 48,3 milhões de reais e administra um montante de mais 1,4 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Nos estados de Mato Grosso, Pará Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 227 municípios e possui 296 agências, para o atendimento a mais de 1 milhão de associados.