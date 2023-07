Sikêra Jr. sensualiza de cueca e passa desodorante em parte íntima; VÍDEO

Sikêra Jr. aproveitou o Instagram para compartilhar um vídeo “sensual”. Nas imagens, o apresentador aparece apenas de camisa e cueca e aproveita para dançar em frente ao espelho. A ousadia do comunicador não para por aí.

Em um determinado momento do vídeo, ele aproveita para passar desodorante em suas partes íntimas. No vídeo, ele ainda adicionou a música A Maga e a Gorda, de Alberto Kelly: “Fim de semana promete”, legendou. Confira a imagem aqui.

A publicação dividiu os seguidores de Sikêra Jr.. “É muito sem noção ou autoestima elevada”, escreveu um seguidor. “Nossa!!! Quanta gente se incomodando com a dancinha do Sikera!! Deixa ele ser feliz!!”, disse outro. “O proprio significado de “biscoito””, brincou mais um.

Sikêra Jr. processa RedeTV! após demissão

Após ter sido demitido de forma nada amigável, Sikêra Jr decidiu antecipar o fim de suas atividades no Alerta Nacional, da Rede TV, e estrear no comando do programa Alerta, nesta terça-feira (18/4), na TV A Crítica de Manaus (AM). De acordo com informações do jornalista Hialley Gouveia, o apresentador deveria permanecer no Alerta Nacional até o dia 28 de abril.

Sikêra entrou com ação judicial contra a Rede TV na última sexta-feira (14/4), para receber a multa de R$ 17 milhões devido à quebra de contrato, pois o acordo assinado pelo comunicador garantia sua permanência na emissora até 2027.