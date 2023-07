Sites nacionais alertam para chegada de frente fria ao Acre; confira as previsões

Sites nacionais deram destaque para a frente fria que deve chegar ao Acre a partir do final desta semana. De acordo com o UOL Notícias, as temperaturas devem cair nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro a partir da próxima quinta-feira (13).

De acordo com o site Terra, a capital Acreana, Rio Branco e Porto Velho, em Rondônia, devem registrar novos recordes de menor temperatura em 2023 com a chegada desta intensa onda de frio no país.

Em seu site, O Tempo Aqui, o meteorologista Davi Friale alerta para a ocorrência de temporais com chuvas fortes, raios e ventanias, em especial em Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Ao contrário dos demais sites, Friale aponta que a onda de frio será fraca, com mínimas entre 16ºC em Rio Branco, Brasiléia e demais municípios do leste e do sul do estado. No entanto, o meteorologista afirma que há a possibilidade de outra onda de frio chegando ao Acre na próxima semana, com intensidade semelhante ao frio que chegou ao estado no início, quando Rio Branco registrou 9,9º C, no dia 13 de junho.