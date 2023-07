Só tem 11 brasileiros entre os 100 mais caros do mundo; veja a lista

Você sabe que o futebol brasileiro está em baixa quando percebe que, dentre os 100 jogadores mais caros do mundo, somente 11 são do nosso país.

É o que revela o levantamento do site Transfermarkt, especializado na avaliação do mercado do futebol. A curiosidade da lista é que tem dois jogadores em primeiro lugar: o francês Kylian Mbappé, do PSG; e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ambos avaliados em 180 milhões de euros (quase R$ 1 bilhão, no câmbio atual).

Em seguida, aparece o brasileiro Vinícius Jr, que vale 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 800 milhões).

Na lista do 100 mais valiosos do planeta, Neymar está apenas em 71º lugar, cotado a 60 milhões de euros (R$ 320 milhões); e tem mais nove brasileiros. São eles: Rodrygo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Eder Militão, Bruno Guimarães, Marquinhos, Antony, Raphinha, Richarlisson e o pouco conhecido Gabriel Magalhães, zagueiro revelado pelo Avaí, mas que foi cedo para a Europa e hoje é do Arsenal.

O top 100

1- Kylian Mbappé – PSG – Valor de mercado: 180 M€

Erling Haaland – Man City – Valor de mercado: 180 M€

2 – Vinicius Junior – Real Madrid – Valor de mercado: 150 M€

3 – Jude Bellingham – Real Madrid – Valor de mercado: 120 M€

4 – Bukayo Saka – Arsenal – Valor de mercado: 120 M€

5 – Victor Osimhen – Nápoles – Valor de mercado: 120 M€

6 – Jamal Musiala – Bayern Múnich – Valor de mercado: 110 M€

7 – Phil Foden – Man City – Valor de mercado: 110 M€

8 – Pedri – FC Barcelona – Valor de mercado: 100 M€

9 – Rodrygo – Real Madrid – Valor de mercado: 100 M€

10 – Federico Valverde – Real Madrid – Valor de mercado: 100 M€

11 – Gavi – FC Barcelona – Valor de mercado: 90 M€

12 – Declan Rice – West Ham – Valor de mercado: 90 M€

13 – Rafael Leão – Milan – Valor de mercado: 90 M€

14 – Martin Ødegaard – Arsenal – Valor de mercado: 90 M€

15 – Rodri – Man City – Valor de mercado: 90 M€

16 – Harry Kane – Tottenham – Valor de mercado: 90 M€

17 – Eduardo Camavinga | Real Madrid | 85 M€

18 – Florian Wirtz – Bayer Leverkusen – Valor de mercado: 85 M€

19 – Khvicha Kvaratskhelia – Nápoles – Valor de mercado: 85 M€

20 – Aurélien Tchouaméni – Real Madrid – Valor de mercado: 85 M€

22 – Lautaro Martínez – Inter – Valor de mercado: 85 M€

23 – Gabriel Martinelli – Arsenal – Valor de mercado: 80 M€

24 – Enzo Fernández – Chelsea – Valor de mercado: 80 M€

25 – Randal Kolo Muani – Eintracht – Valor de mercado: 80 M€

26 – Christopher Nkunku – Chelsea – Valor de mercado: 80 M€

27 – Marcus Rashford – Man United – Valor de mercado: 80 M€

28 – Rúben Dias – Man City – Valor de mercado: 80 M€

29 – Bernardo Silva – Man City – Valor de mercado: 80 M€

30 – Moisés Caicedo – Brighton – Valor de mercado: 75 M€

31 – Josko Gvardiol – RB Leipzig – Valor de mercado: 80 M€

32 – Matthijs de Ligt – Bayern – Valor de mercado: 75 M€

33 – Luis Diaz – Liverpool – Valor de mercado: 75 M€

34 – Gabriel Jesus – Arsenal – Valor de mercado: 75 M€

35 – Frenkie de Jong – FC Barcelona – Valor de mercado: 75 M€

36 – Nicolò Barella – Inter – Valor de mercado: 75 M€

37 – Jack Grealish – Man City – Valor de mercado: 75 M€

38 – Bruno Fernandes – Man United – Valor de mercado: 75 M€

39 – Alphonso Davies – Bayern – Valor de mercado: 70 M€

40 – Dusan Vlahovic – Juventus – Valor de mercado: 70 M€

41 – Alexander Isak – Newcastle – Valor de mercado: 70 M€

42 – Ronald Araujo – FC Barcelona – Valor de mercado: 70 M€

43 – Éder Militão – Real Madrid – Valor de mercado: 70 M€

44 – Bruno Guimarães – Newcastle – Valor de mercado: 70 M€

45 – Kevin De Bruyne – Man City – Valor de mercado: 70 M€

46 – Nuno Mendes – PSG – Valor de mercado: 65 M€

47 – William Saliba – Arsenal – Valor de mercado: 65 M€

48 – Reece James – Chelsea – Valor de mercado: 65 M€

49 – Darwin Nuñez – Liverpool – Valor de mercado: 65 M€

50 – Alexis Mac Allister – Liverpool – Valor de mercado: 65 M€

51 – Achraf Hakimi – PSG – Valor de mercado: 65 M€

52 – Trent Alexander-Arnold – Liverpool – Valor de mercado: 65 M€

53 – Kingsley Coman – Bayern – Valor de mercado: 65 M€

54 – Leroy Sané – Bayern – Valor de mercado: 65 M€

56 – Marquinhos – PSG – Valor de mercado: 65 M€

57 – Mohamed Salah – Liverpool – Valor de mercado: 65 M€

58 – Antony – Man United – Valor de mercado: 60 M€

59 – Julián Álvarez – Man City – Valor de mercado: 60 M€

60 – Jonathan David – Lille – Valor de mercado: 60 M€

61 – Jules Koundé – FC Barcelona – Valor de mercado: 60 M€

62 – Min-jae Kim – Nápoles – Valor de mercado: 60 M€

63 – Mason Mount – Man United – Valor de mercado: 60 M€

64 – Dayot Upamecano – Bayern – Valor de mercado: 60 M€

65 – Alessandro Bastoni – Inter – Valor de mercado: 60 M€

66 – Cristian Romero – Tottenham – Valor de mercado: 60 M€

67 – Theo Hernández – AC Milan – Valor de mercado: 60 M€

68 – Raphinha – FC Barcelona – Valor de mercado: 60 M€

69 – James Maddison – Tottenham – Valor de mercado: 60 M€

70 – Ousmane Dembélé – FC Barcelona – Valor de mercado: 60 M€

71 – Neymar – PSG – Valor de mercado: 60 M€

72 – Wesley Fofana – Chelsea – Valor de mercado: 55 M€

73 – Cody Gakpo – Liverpool – Valor de mercado: 55 M€

74 – Kai Havertz – Arsenal – Valor de mercado: 55 M€

75 – Ben White – Arsenal – Valor de mercado: 55 M€

76 – Gabriel Magalhaes – Arsenal – Valor de mercado: 55 M€

77 – Serge Gnabry – Bayern – Valor de mercado: 55 M€

78 – Raheem Sterling – Chelsea – Valor de mercado: 55 M€

79 – Alejandro Balde – FC Barcelona – Valor de mercado: 50 M€

80 – Gonçalo Ramos – Benfica – Valor de mercado: 50 M€

81 – Mykhaylo Mudryk – Chelsea – Valor de mercado: 50 M€

82 – Manuel Ugarte – Sporting – Valor de mercado: 50 M€

83 – Dominik Szoboszlai – Liverpool – Valor de mercado: 50 M€

84 – Dejan Kulusevski – Tottenham – Valor de mercado: 50 M€

85 – Sandro Tonali – Newcastle – Valor de mercado: 50 M€

86 – Moussa Diaby – Bayer Leverkusen – Valor de mercado: 50 M€

87 – João Félix – Atlético – Valor de mercado: 50 M€

88 – Lisandro Martínez – Man United – Valor de mercado: 50 M€

89 – Diogo Jota – Liverpool – Valor de mercado: 50 M€

90 – Mikel Merino – Real Sociedad – Valor de mercado: 50 M€

91 – Sergej Milinković-Savić – SS Lazio – Valor de mercado: 50 M€

92 – Milan Skriniar – Sem equipe – Valor de mercado: 50 M€

93 – João Cancelo – Man City– Valor de mercado: 50 M€

94 – Heung-min Son – Tottenham – Valor de mercado: 50 M€

95 – Richarlison – Tottenham – Valor de mercado: 48 M€

96 – António Silva – Benfica – Valor de mercado: 45 M€

97 – Rasmus Hojlund – Atalanta– Valor de mercado: 45 M€

98 – Amadou Onana – Everton – Valor de mercado: 45 M€

99 – Jadon Sancho – Man United – Valor de mercado: 45 M€

100 – Sven Botman – Newcastle – Valor de mercado: 45 M€