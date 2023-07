“Sobrenatural: A Porta Vermelha”: franquia de horror chega ao cinema em Rio Branco

“Sobrenatural: A Porta Vermelha” trará o último capítulo da saga da família Lambert para as telas do cinema. A trama de dar arrepios tem estreia marcada para o dia 6 de julho no Cine Araújo do Via Verde Shopping. O longa contará com seu elenco original da franquia de horror, Patrick Wilson, Ty Simpkins, Rose Byner, Sinclair Daniel, Peter Dager e Hiam Abbas.

O filme dará continuação à história aterrorizante da família Lambert, que volta a ser assombrada. Josh (Patrick Wilson) deixa seu filho Dalton (Ty Simpkins), na faculdade para seguir seus sonhos, porém o jovem universitário tem seus objetivos destruídos e seus sonhos viram um verdadeiro pesadelo, quando demoninhos do passado voltam para assombrá-lo. Para abandonar o passado assustador de uma vez por todas, pai e filho terão que ir o mais fundo que já estiveram no além, encontrando seus mais profundos medos, que se escondem atrás da porta vermelha.

O filme, que promete tirar o fôlego de seus espectadores, tem duração de 1h 47m e as vendas de ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com, ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: Verifique a Classificação Indicativa do Filme. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

