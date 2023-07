Socorro Neri diz que U:Verse deu calote em estudantes e vai acionar o MEC

A deputada federal Socorro Neri (Progressistas) usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para afirmar que vai acionar o Ministério da Educação (MEC) para apurar os prejuízos causados a alunos com o encerramento das atividades do Centro Universitário U:Verse, em Rio Branco (AC).

Recentemente, o centro universitário anunciou encerramento das atividades a partir do dia 30 de junho. Entre os motivos que levaram ao fechamento, a direção da instituição em nota citou a pandemia da covid-19 e a grande evasão de alunos.

À época do anúncio, a instituição de ensino informou que os estudantes seriam transferidos para a Unimeta, no entanto, essa promessa não foi cumprida. O Ministério Público do Acre (MPAC), inclusive, vai realizar uma audiência publica para tratar dessa situação em razão dos alunos que estavam matriculados na instituição.

No Twitter, Socorro Neri afirmou que a instituição praticou um calote contra os estudantes e prometeu acionar o MEC contra a unidade de ensino.