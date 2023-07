Socorro Neri leva planejamento estratégico ao ministro da Educação

Juntamente com outros parlamentares integrantes da Frente Parlamentar Mista da Educação ,a deputada Socorro Neri (PP/AC) esteve, nesta quarta-feira (5),com o ministro da Educação, Camilo Santana. Na reunião, foi entregue ao ministro o planejamento estratégico da Frente contendo seus projetos prioritários que incluem ações e metas para 2023 resumidos em eixos temáticos. “São itens absolutamente essenciais para educação brasileira como financiamento, educação étnico-racial, pesquisa, ciência e extensão”, explicou a parlamentar.

À representante acreana coube o eixo do desenvolvimento e valorização dos professores, que compreende itens estruturantes como piso salarial e formação continuada dos professores, seleção e ingresso no magistério, desenvolvimento da carreira profissional e saúde da categoria. ”Na realidade trata-se da mola mestra da educação, que merece atenção especial para a melhora e consolidação de um setor(educação) que constitui a base do desenvolvimento e progresso de qualquer nação”, garante a deputada.

Compromisso

Do encontro com Camilo Santana, ficou selado um compromisso mútuo de prosseguir no diálogo permanente entre Governo Federal e Congresso Nacional sobre os avanços da educação pública no país. Integrada por mais de 200 parlamentares ,cabe à Frente fiscalizar a Política Nacional de Educação ,lutar pela melhoria do ramo e procurar inovar a legislação necessária à promoção de políticas setoriais.

Doutora em Educação e com décadas de experiência no magistério em todos os níveis, a deputada Socorro Neri se notabilizou na gestão em educação na sua passagem por postos de excelência da Universidade Federal do Acre (Ufac) como pró-reitora de graduação e vice-reitora, além de priorizar a educação como administradora frente à Prefeitura Municipal de Rio Branco. Agora como membro atuante da Frente Parlamentar Mista de Educação, promete repetir uma atuação que tem conhecimento e ensino como bandeiras de luta. “Viemos contribuir com nossa experiência para fortalecer as políticas educacionais brasileiras e buscar uma maior evolução em todos os níveis, sobretudo para nosso Estado”, concluiu.