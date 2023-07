Sony disponibiliza oferta imperdível aos jogadores do PS5; saiba mais

São inúmeros os pontos positivos e benefícios na vida de quem possui a tecnologia de um dos consoles de última geração da Sony, o PlayStation 5.

Além da inovação, imersão e experiência proporcionadas pela alta qualidade dos jogos desenvolvidos para o console, os jogadores também têm acesso a promoções exclusivas que tornam a experiência ainda mais gratificante.

Com frequência, os usuários têm a oportunidade de conferir títulos gratuitamente por meio de ofertas disponibilizadas pela empresa produtora do videogame e pelas lojas de games online, através do PlayStation Plus.

Agora, os jogadores de PS5 podem desfrutar de mais uma exclusividade gratuita oferecida por tempo limitado, válida também para PS4!

PlayStation presenteia assinantes

Com a crescente tendência do uso de serviços de streaming no mundo, é plausível sugerir que a maioria dos jogadores de PS5 consumam o conteúdo de ao menos uma das plataformas do mercado.

Infelizmente, o alto valor total das assinaturas inviabiliza a adesão de todas elas de uma vez. No entanto, os jogadores do console Sony terão uma solução para contornar esse problema.

A PlayStation está disponibilizando acesso exclusivo e de graça para os assinantes do PlayStation Plus a um grande catálogo de filmes e séries, disponível no Apple TV+.

Para surpresa de seus consumidores, a Sony está oferecendo, até o dia 31 de julho, uma avaliação gratuita de até 6 meses para o streaming da Apple. Essa oportunidade permitirá que os jogadores do console aproveitem uma variedade de conteúdos durante esse período sem custos adicionais.

O tempo é limitado e cabe aos interessados garantir seu acesso antes do prazo final da promoção. O melhor é que os jogadores que ainda não possuem o PS5 podem aproveitar com o console anterior.

Como resgatar o acesso ao Apple TV+ pelo PS5 e PS4?

Embora o streaming da maçã não esteja entre os maiores do mundo, os títulos disponíveis em seu catálogo são agradáveis a todo público. A série “Silo”, produção de tema distópico e de ficção científica recém-lançada, é uma das obras de sucesso do serviço.

Resgatando o acesso neste mês, os usuários terão a oportunidade de assistir ao próximo lançamento estrelado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix (“Coringa”). Ele atuará como Napoleão Bonaparte na cinebiografia de Ridley Scott, intitulada “Napoleon”, que será lançada em 22 de novembro deste ano.

Para resgatar é muito simples. Com o mesmo processo para ambos os consoles da Sony, basta acessar o Media Portal (no PS5) ou a seção “TV e vídeo” (no PS4) e pesquisar pelo app da Apple TV+. Em seguida, basta fazer o download do aplicativo e aproveitar os conteúdos disponíveis.

Feito isso, deve-se baixar o aplicativo e ingressar na plataforma com um ID Apple, que pode ser cadastrado na hora. Pronto, agora é só curtir o catálogo de streaming gratuitamente!