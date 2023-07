SRAG: leitos de UTI pediátrica em Rio Branco atingem quase 90% de ocupação

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) apontam que nesta sexta-feira (21) a taxa de ocupação nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Infantil em Rio Branco está em 85%, principalmente em decorrência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

SAIBA MAIS: Com casos em alta, FioCruz diz que Acre tem novo grupo de risco para SRAG

Dos 20 leitos disponíveis no hospital, 17 estão ocupados. Com relação aos leitos clínicos pediátricos, a taxa de ocupação é de 75%, o que corresponde a 53 leitos sendo utilizados, dos 70 disponíveis na unidade.

O novo boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira (21), pela FioCruz, revela que os casos de SRAG apresentam sinal de crescimento na tendência de casos ao longo prazo no Acre.

O aumento, desta vez está concentrado nas crianças e adolescentes. A capital acreana, Rio Branco, está entre as nove capitais brasileiras que apresenta tendência de crescimento a longo prazo, e estabilidade a curto prazo.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de influenza A (8,7%), influenza B (3,8%), vírus sincicial respiratório (38,5%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (22,2%). Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de influenza A (15,7%), influenza B (5,2%), vírus sincicial respiratório (13,4%), e Sars-CoV-2/Covid-19 (50,7%).

A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

A SRAG abrange casos de síndrome gripal (SG) que evoluem com comprometimento da função respiratória que, na maioria dos casos, leva à hospitalização, sem outra causa específica. As causas podem ser vírus respiratórios, dentre os quais predominam os da Influenza do tipo A e B, Vírus Sincicial Respiratório, SARS-COV-2, bactérias, fungos e outros agentes.