Sua competência é muito maior do que o julgamento que fazem de você: inspirando-se na Barbie

Queridas leitoras e leitores, hoje, quero abordar um tema que muitas vezes nos afeta profundamente: o julgamento que recebemos da sociedade. Vivemos em um mundo onde as pessoas tendem a nos rotular e julgar com base em nossa aparência, interesses ou escolhas de vida. Porém, é fundamental entendermos que nossa competência e valor vão muito além do que as opiniões alheias possam sugerir.

Para ilustrar essa ideia inspiradora, não ficarei de fora do fenômeno que está acontecendo no MUNDO, que é a retomada da BARBIE e convido vocês a refletirem sobre a sua figura. Sim, a icônica boneca que fez parte da infância de muitas de nós e em 2023 voltou abalando todas as mídias. Ao longo dos anos, a Barbie tem sido alvo de críticas e julgamentos, acusada de promover padrões inalcançáveis de beleza e estereótipos. No entanto, ela retoma nesse momento sobre um novo olhar, além do rótulo e a sociedade está em um novo tempo, e tem enxergado a Barbie como uma representação simbólica da mulher na sociedade.

A Barbie é muito mais do que uma boneca bonita. Ela assumiu diferentes papéis ao longo de sua existência: já foi médica, astronauta, advogada, engenheira, empresária e tantas outras profissões. Essa versatilidade mostra que, assim como a Barbie, nós também somos capazes de desempenhar uma variedade de funções e realizar nossos sonhos, independentemente dos estereótipos que nos são atribuídos.

Assim como a Barbie, muitas vezes somos reduzidas a uma única dimensão, ignorando nossos talentos, habilidades e conquistas. Podem nos julgar pela nossa aparência, pela forma como nos vestimos, pelos nossos gostos e preferências, mas não podemos permitir que esses julgamentos definam quem somos e o que somos capazes de realizar.

Cada um de nós é único, com uma jornada e trajetória próprias. Nossas experiências, educação e paixões nos moldam e nos capacitam para enfrentar os desafios da vida. Então, por que deixar que o olhar limitado dos outros determine o nosso valor?

Não permita que a negatividade dos julgamentos alheios afete sua autoestima e confiança. Em vez disso, concentre-se em desenvolver suas habilidades, aprimorar seus talentos e buscar seus objetivos. Lembre-se sempre de que sua competência vai muito além do que possam dizer sobre você. Se a Barbie fosse afetada pelas críticas e julgamentos, ela não teria chegado tão longe.

A mensagem que quero deixar para vocês é que, assim como a Barbie, sua competência é vasta e diversa. Não se permitam ser definidos por julgamentos superficiais. Lembre-se de que você é capaz de conquistar tudo o que almeja, e o mais importante é acreditar em si mesmo. Seja a sua melhor versão, e o mundo reconhecerá a força e a grandeza que você possui. Você é a protagonista da sua história.

Então, vá em frente, alcance seus sonhos e desafie as expectativas impostas pela sociedade. Inspire-se na Barbie e mostre ao mundo que sua competência é muito maior do que qualquer julgamento possa fazer de você.

Vocês são incríveis e podem conquistar o mundo!

E vamos sair todos de ROSA. Qual o problema?

Com carinho,