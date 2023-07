Supercopa de Futsal tem confrontos definidos e abertura será no dia 7 agosto

A Supercopa de Futsal, competição com 40 equipes, terá a abertura no dia 7 de agosto, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, com o sorteio do primeiro duelo do torneio.

“Fechamos os detalhes do início da Supercopa. Os duelos da primeira fase estão definidos e teremos um torneio muito equilibrado”, comentou o coordenador Auzemir Martins.

Uniformes e bolas

A Supercopa vai ser promovida com os recursos de uma emenda parlamentar do vereador Ismael Machado (PSDB). Após a abertura, os dirigentes das 40 equipes irão receber um uniforme e uma bola pela participação.

“O vereador Ismael Machado é um ex-atleta de futsal e sabe a importância dessas competições. Temos todo o planejamento fechado”, explicou Auzemir Martins.

Jogos eliminatórios

De acordo com Auzemir Martins, a Supercopa vai ser disputada toda em confrontos eliminatórios.

“Temos problema de ginásio e realizar a competição com partidas eliminatórias acabou sendo uma grande solução. Teremos confrontos decisivos desde o início”, avaliou o coordenador.