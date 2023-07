Suspeito de estuprar crianças e contaminar com sífilis é preso

Um homem de 26 anos foi preso preventivamente nesta quarta-feira (5) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, por suspeita de estuprar três crianças em Belém, no Pará. Entre as vítimas estão a filha e a sobrinha do jovem, segundo a Polícia Civil. As informações são do g1.

De acordo com a delegada Carina Figueiredo, a denúncia ocorreu em novembro de 2022 pela mãe de uma das vítimas.

— As medidas cautelares são oriundas de investigações do crime de estupro de vulnerável. Durante as investigações, identificamos que o suspeito havia abusado da filha biológica, de uma sobrinha, de outra menor, filha da ex-enteada — contou em entrevista ao g1.

Ainda conforme a investigação, uma das vítimas teria contraído sífilis em razão do estupro.

— Com apresentação dos laudos e indícios de autoria, nos representamos pelas prisões preventivas e buscas, sendo deferido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. O investigado estava foragido e foi localizado pela equipe policial em Chapecó — complementou.

O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável contra as três crianças. Uma operação, coordenada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca Santa Casa), foi feita nesta quarta-feira e prendeu o suspeito em Chapecó.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e deve ser transferido à capital paraense.