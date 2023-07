“É mentirosa”, diz Tadeu Hassem após Antônia Lúcia afirmar que ele largaria o mandato

O deputado estadual do Republicanos, Tadeu Hassem, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (4), para negar declarações feitas pela deputada federal Antônia Lúcia, de que ele estaria saindo do partido.

Tadeu Hassem alegou que foi vítima de Fake News e que a deputada mentiu:

“Eu fui vítima de uma fake news. O telefone tocando, familiares, apoiadores. Quero dizer aqui que isso é mentira. Não se trata de nenhum acordo. Isso é mentira. Venho aqui negar essa informação. Ela é mentirosa”, disse ele.

Antônia Lúcia teria dito que ela e Hassem participaram de uma reunião e feito um acordo em Brasiléia, no qual ela também se afastaria do cargo para que seu suplente, Israel Milani, assumisse o mandato na Câmara Federal.