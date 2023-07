Tarde de ‘bebedeira’ acaba com homem ferido a facada em Rio Branco

Raimundo Nonato Viana, 58 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpe de faca na manhã deste domingo (16), na rua Sergipe, nas proximidades do mercado Elias Mansour, na região central de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Raimundo estava na companhia de amigos consumindo bebidas alcoólicas, quando acabou se desentendendo com um homem, até o momento não identificado, que depois de uma rápida discussão, se apossou de uma faca e desferiu um golpe na lateral direita do tórax da vítima. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Com medo de morrer, Raimundo Nonato correu e pediu ajuda a populares que acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos e os socorristas constataram que Raimundo teve uma perfuração de faca na lateral direita do tórax. Depois de estabilizar o quadro clínico da vítima, Raimundo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huebr), em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo acusado de esfaquear a vítima, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).