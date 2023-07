Tatty/Stefany conquistam Torneio Feminino de Futevôlei das Lendas

Tatty e Stefany derrotaram Aline/Rafaela por 2 sets a 0 e conquistaram o título do Torneio Feminino de Futevôlei das Lendas disputado neste fim de semana, na AABB. 11 duplas, com as melhores atletas acreanas, estiveram em quadra.

“Conseguimos realizar um grande torneio. Tudo que programamos foi executado e isso é fundamental para o crescimento do esporte com as mulheres”, disse Suelen Costa, uma das coordenadoras do evento.

Próximo evento

De acordo com Suelen Costa, não existe uma data fechada para o próximo torneio. Contudo, a ideia para sequência da temporada é aumentar o número de mulheres jogando futevôlei. Grandes partidas marcaram a disputa da competição desde a 1ª fase.

“Vamos trabalhar para aumentar o grupo de atletas. Essa é uma opção saudável de vida sob vários aspectos”, comentou Suelen Costa.