Terror em Feijó: Polícia esclarece dois assassinatos registrados em uma manhã

Dois homicídios foram registrados desde o início desta quarta-feira (5) no município de Feijó, no interior do Acre. Ao ContilNet, o delegado Railson Ferreira afirmou que os dois autores já foram identificados, presos e devem ser encaminhados para audiência de custódia, que deve acontecer nesta quinta-feira (6).

O delegado falou ainda que nos anos de 2021 e 2022, o município de Feijó foi o recordista de casos de homicídio, ficando atrás apenas da capital Rio Branco e acredita que em 2023, a cidade possa continuar na mesma posição, vistos os casos que tem sido registrados.

Entenda os casos

O delegado explicou que Raimundo Erisvaldo Oliveira da Costa, de 42 anos, foi morto com um golpe de peixeira por Francisco Nascimento da Silva, de 31 anos.

“Na data de hoje, por volta de 00h10, o autor e a vítima estavam bebendo em um bar na rua José Lopes Filho, quando a vítima ficou embrigada e caiu no chão devido ao alto nível de embriguez. O autor foi na casa de uma vizinha do bar, pegou uma faca e quando voltou deu uma peixeirada na região do estômago da vítima”, explicou.

Segundo o delegado, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas morreu logo em seguida. O autor foi ouvido, confessou o crime e diz ter praticado em razão de um tapa que recebeu da vítima no último sábado (1).

O segundo homicídio foi registrado também nesta quarta-feira (5), às 3h da madrugada. Segundo o delegado, o indígena Pedro Kulina matou a pauladas Ferreira Kulina, de 50 anos.

“Os indígenas quando vêm para a cidade, ficam na beira do rio, dormem na praia no verão ou no barranco, se for verão. Eles estavam lá quando Pedro ficou com ciumes de Ferreira e começou a bater nele com um pedaço de madeira, desferiu diversos golpes na cabeça, e Ferreira veio a óbito”, explica.

Após os autores serem identificados, foram presos e aguardam a audiência de custódia, que deve acontecer nesta quinta-feira (6).