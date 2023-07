Testemunhas de Jeová voltam a realizar grandes congressos em 2023

Após uma pausa de três anos por causa da pandemia, os congressos das Testemunhas de Jeová voltarão a ser realizados presencialmente em centenas de países. Milhões de pessoas irão se reunir em vários lugares para assistir ao programa de 2023, com o tema: “Seja Paciente”.

A cidade de Rio Branco – AC foi uma das escolhidas para receber o congresso com duração de três dias — de sexta a domingo, a partir das 9h20 da manhã. O evento começa no dia 07 de julho de 2023 e o último no dia 09 de julho de 2023. O congresso será realizado no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre – Ufac Rodovia BR 364, Km 04 – Distrito Industrial, Rio Branco (AC).

Até 2019, milhares de pessoas viajavam para diferentes cidades brasileiras para assistir aos congressos das Testemunhas de Jeová, movimentando a economia local. Mas em 2020, elas cancelaram seus eventos presenciais e passaram a realizá-los virtualmente, devido ao corona vírus. Agora, em 2023, os grandes congressos das Testemunhas de Jeová voltam ao formato presencial. O porta-voz regional das Testemunhas de Jeová, Alex Carvalho de Oliveira, comenta: “Foi muito bom assistir aos congressos virtualmente, mas nada se compara a estarmos juntos de modo presencial, com as pessoas”.

Cerca de 6 mil congressos da série “Seja Paciente” ocorrerão durante 2023 ao redor do mundo. No Brasil, serão cerca de 600 congressos em 15 idiomas, incluindo o espanhol, crioulo haitiano, língua brasileira de sinais e algumas línguas indígenas. As palestras, vídeos e músicas vão destacar como a Bíblia pode ajudar as pessoas a terem mais paciência. Os que estiverem presentes ainda poderão assistir ao batismo, que acontece no sábado.

“A paciência é uma linda qualidade que todo cristão deseja desenvolver em sua vida diária” — disse Júlio Ohashi. “Apesar das nossas boas intenções, ter paciência ao enfrentar problemas pode ser um desafio. Por isso, passar três dias estudando como desenvolver essa qualidade será muito bom para todos”, concluiu.

Você e sua família estão convidados para assistir ao congresso “Seja Paciente”! A entrada é gratuita e não são feitas coletas. Para mais informações a respeito do programa ou para encontrar outras datas ou locais de congresso, por favor, acesse jw.org e clique em Congressos, na aba Quem Somos.