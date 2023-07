Thales Bretas diz que filhos com Paulo Gustavo perguntam sobre a mãe

Pai de Raul e Gael, de 3 anos de idade, Thales Bretas foi casado com Paulo Gustavo – vítima da Covid-19, em abril de 2021. O médico disse que os filhos já o questionaram sobre a mãe e definiu o humorista como o “grande amor” de sua vida.

“Por muito tempo, evitei falar sobre ele. Não gostava. Mas, hoje, entendo também que isso ajuda a lidar com a perda”, detalhou Bretas, em entrevista à revista Híbrida. O médico relembrou o luto pela morte de Paulo:

“Ele foi o grande amor da minha vida, meu parceiro. Eu sinto que vivi um luto muito pesado, porque era minha perda e de muita gente junto”, declarou.

Thales Bretas e a paternidade

Thales ainda aproveitou para falar sobre como tem lidado com a paternidade. “Quando me perguntam sobre paternidade, eu falo que só é para ter filho se quiser mesmo. Se estiver na dúvida, se esse não for mesmo o seu sonho, é melhor repensar. Não romantizo, porque filhos mudam muito nossa vida e nossa rotina”, explicou.

O médico, então, revelou que os pequenos já o questionaram sobre uma figura materna. “Eles já me perguntaram sobre a ‘mamãe’ deles, aí eu expliquei que eu e papai Paulo pegamos uma barriga emprestada para tê-los. Eles são bombardeados com essas datas simbólicas, como o Dia das Mães, mas tento explicar da melhor maneira”, relatou.

Por fim, Bretas disse que não vai mentir para os filhos e declarou que precisa ser honesto. “Não gosto de mentir, de inventar. A figura materna é importante, mas a paterna também é e acredito que tenho cumprido bem esse papel.”