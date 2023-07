Thales desiste do Rio Branco e acerta com Humaitá para 2024

O meia Thales, do Galvez, desistiu do acerto verbal com o Rio Branco e fechou com Humaitá para disputa da temporada de 2024. O atleta ainda vai disputar a Copa do Brasil Sub-20 pelo Imperador e depois mudará de “casa”. O Tourão disputará as Copas Verde e do Brasil, Campeonato Estadual e o Brasileiro da Série D.

Deve ter reformulação

Depois de uma temporada com eliminações nas Copas Verde e do Brasil, vice-campeonato Estadual e desclassificação na primeira fase da Série D, o Humaitá deve passar por um processo de reformulação no elenco. O presidente Igor Cotta vem trabalhando nos bastidores para montar a base da próxima temporada.

Comissão técnica

Igor Cotta avalia uma série de nomes para assumir o comando do Humaitá. Técnicos acreanos foram sondados e negociações podem ser abertas nesta semana.