Tiago Teles vive bom momento no Araguaia e pode renovar contrato

O meia acreano Tiago Teles vive um bom momento no Araguaia, do Mato Grosso, e recebeu uma proposta de renovação de contrato visando a disputa da Copa Matogrossense, competição classificatória para Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

“Comecei a temporada no Espírito Santo e surgiu a oportunidade de vir jogar no Araguaia. A decisão foi correta e conseguimos colocar a equipe na primeira divisão na próxima temporada”, comentou Tiago Teles.

Única derrota

De acordo com Tiago Teles, a campanha do acesso poderia ter sido coroada com a conquista do título. “Perdemos a decisão para o Primavera, nossa única derrota. Queríamos o acesso com o título, mas não foi possível”, afirmou o meia.

Crescimento profissional

Tiago Teles destacou o crescimento profissional atuando fora do futebol acreano. “Atuar fora do Acre te garante novas experiências e isso é fundamental para o crescimento profissional. Terei um período de descanso nos próximos dias, mas quero fechar a temporada jogando e no melhor nível possível”, disse o atleta.