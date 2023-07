TJD suspende preventivamente expulsos no jogo entre Andirá/Santa Cruz e Vasco

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) resolveu suspender preventivamente todos os atletas, o auxiliar Gledson Advíncola (Zé Macaco) e o técnico Oziel Moreira por 30 dias. As expulsões ocorreram na partida entre Andirá/Santa Cruz e Vasco disputada no dia 30 de junho, no Florestão, após uma briga generalizada entre os atletas das duas equipes.

Agressão e tentativa

Gledson Advíncola e Oziel Moreira, ambos do Vasco, devem receber punições pesadas. O auxiliar técnico agrediu o atacante Roberto, do Vasco, e o treinador foi citado por tentar agredir o árbitro Fábio Santos.

Julgamento na quinta

O julgamento dos atletas e da comissão técnica vascaína deve ocorrer na próxima quinta, 13, na sede da FFAC. Contudo, a data precisa ser confirmada pelo presidente do TJD, Marco Antônio Mourão.